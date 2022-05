Realizza coltello alto 3 metri e di 30 chili. Record per il piacentino Emilio Marina

Un coltello dei record quello che Emilio Marina, bettolese, storico fotografo collaboratore di Libertà e Telelibertà, ha realizzato, in 15 giorni, durante la sua permanenza in Sardegna, isola che raggiunge ogni anno perché terra di origine della compagna Ausilia.

Insieme all’amico sardo Antonio Zucca, anch’egli appassionato coltellinaio e maestro di Emilio Marina in questa arte, ha realizzato un coltello a serramanico che, con lama aperta, raggiunge i tre metri di altezza ed un peso di 30 chili. Ha voluto mettersi ancora una volta alla prova Emilio, dopo il suo “record” dello scorso anno, quando era riuscito a costruire un coltello di 2 metri di altezza. Quest’anno si è superato. Ha portato l’acciaio in auto, dalla sua Bettola, e con una mola ha realizzato la lama che poi l’amico Antonio ha inciso a mano, riportando gli elementi della terra di Sardegna, dal Nuraghe alle piante, ai fichi d’India. Ha rinunciato al sole e alla spiaggia per finire quello che senza dubbio è un record. Ora che potrebbe godersi il mare, le spiagge sono chiuse. Fino al 27 maggio, è in vigore il divieto di balneazione, di pesca, di transito e ancoraggio in 17 aree marine prospicienti le più belle spiagge del sud della Sardegna per fare spazio ad un’esercitazione militare, tra le più imponenti degli ultimi anni.

