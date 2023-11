Spunta un coltello nell’omicidio di Niviano. Secondo quanto si è appreso, sul corpo dell’operaio Paolo Troccola, 56 anni, trovato morto giovedì sera nell’appartamento di via Monti, ci sarebbero segni di arma da taglio, non solo schegge del vetro della porta. Il coltello è stato sequestrato dai carabinieri. Emanuele Carella, 21 anni, resta in carcere.

