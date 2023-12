Farnesiana, dalla lite spunta un coltello. Marocchino denunciato verso l’espulsione

Marocchino e clandestino nel corso di un banale diverbio con un’altra persona ha improvvisamente infilato una mano in tasca ed ha minacciato l’uomo che aveva davanti con un coltello. E’ accaduto l’altro pomeriggio nella zona di via Caduti sul Lavoro alla Farnesiana. L’uomo del coltello è stato identificato per un marocchino quarantenne e clandestino. E’ stato denunciato dalla polizia per minacce aggravate dall’uso del coltello e condotto al centro di accoglienza permanente di Milano, dove rimarrà in attesa di essere ricondotto nel suo paese d’origine.

Tutto è cominciato quando i due uomini nei pressi di un locale pubblico, hanno cominciato a discutere animatamente, dalle discussioni i due sono passati agli insulti e alle minacce. Alla fine nelle mani del marocchino è comparso un coltello con il quale ha minacciato il contendente. Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena comprensibilmente preoccupati di quanto stava accadendo hanno telefonato al 113.