Incidente nel pomeriggio di sabato 28 maggio sul passo del Cerro in località Moline di Bettola. Un motociclista, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Il 60enne è stato trasportato in ospedale dalla Pubblica assistenza di Travo Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

