Tumori al seno, Armonia festeggia 30 anni: “Aumenta il tasso di guarigione”

“Armonia Onlus”, organizzazione di volontariato piacentina impegnata per la prevenzione e il sostegno alle donne colpite da tumore al seno, ha festeggiato l’altra sera a Gossolengo i suoi 30 anni di vita.

“Siamo qui – ha ricordato Dante Palli, responsabile di Chirurgia senologia all’ospedale di Piacenza – per ricordare l’importa della prevenzione, arma potentissima che tutte le donne hanno a disposizione per intervenire con la diagnosi precoce, che si traduce in una maggiore possibilità di guarigione e interventi sempre meno demolitivi. Nessuna donna, purtroppo, è esente dal rischio di incorrere in tumori alla mammella. Stiamo assistendo ad un fenomeno abbastanza preoccupante, cioè l’abbassamento dell’età di insorgenza del tumore. Questo ci porta a dire che anche la prevenzione deve scattare il prima possibile e che ogni donna non deve mancare ai propri appuntamenti con lo screening. L’anno scorso a Piacenza abbiamo registrato circa 500 interventi alle mammelle: di questi, 350 hanno riguardato nuovi tumori mammari. L’incidenza è in aumento ma al tempo stesso anche il tasso di guarigione, e questo ci rende ottimisti”.

“Quest’anno – ha aggiunto la presidente di “Armonia”, Romina Cattivelli – tutti i fondi raccolti, compresi quelli relativi a questa serata, saranno devoluti al Centro Salute Donna di Piacenza, e serviranno ad acquistare importanti macchinari per implementare l’attrezzatura del nostro ospedale. Invito tutti a partecipare alle nostre future iniziative”.