Alessandro Preziosi a San Nicolò per celebrare il genio ribelle di Franco Zeffirelli

“Franco Zeffirelli, 100 anni di genio ribelle”. Venerdì sera i giardini pubblici di piazza Togliatti, a San Nicolò, si trasformeranno in un grande teatro a cielo aperto per celebrare il genio ribelle attraverso le parole di Alessandro Preziosi e la musica di Francesco Mariozzi e Filippo Arlia. “Un’occasione importante per l’intero territorio – sottolinea il sindaco di Rottofreno Paola Galvani -. Sarà una bellissima prima volta per un evento culturale nei giardini, centro nevralgico del paese”.

“Grazie al sostegno delle aziende, delle attività del territorio e a un grande sforzo del Comune siamo riusciti a proporre una serata speciale per celebrare i 25 anni del Val Tidone festival e i cent’anni dalla nascita di Franco Zeffirelli” sottolinea Romani Cattivelli, assessore alla Cultura di Rottofreno.

Uno spettacolo speciale, soprattutto per il direttore artistico della Fondazione Val Tidone Musica Livio Bollani che ha realizzato le composizioni che andranno in scena venerdì sera. “Sarà un simpatico e profondo viaggio nella vita di Franco Zeffirelli – spiega Bollani -. Ho selezionato alcuni passi della sua autobiografia e organizzato lo spettacolo con la forma del melologo, dove il testo letto sarà adornato da musiche originali e da alcuni brani tratti dai film del celebre regista”.