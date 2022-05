Incidente nella serata di domenica 28 maggio in città. Il conducente di un’auto, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un palo in via Palmerio. Fortunatamente il guidatore è rimasto illeso, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà