Sciopero insegnanti, chiuse le succursali del Gioia. Presidio davanti alla prefettura

Anche Piacenza si è unita allo sciopero nazionale dei lavoratori della scuola contro il decreto-legge 36, riguardante il reclutamento e la formazione degli insegnanti. Davanti al palazzo della prefettura è iniziato stamattina un presidio con i sindacati della scuola. A causa dello sciopero, con relativa adesione del personale Ata, le due succursali del Liceo Gioia in via della Ferma e via Baciocchi sono rimaste chiuse.

Diverse le ragioni della protesta.

