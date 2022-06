Al Cassinari una mostra-concorso sulla dipendenza da fumo: i vincitori

L’arte si fa strumento di consapevolezza al liceo artistico Cassinari di Piacenza. Il merito va al progetto di Lilt “Via Francigena on foot”, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco.

L’istituto ha così deciso di coinvolgere gli studenti in una riflessione condivisa nei confronti delle dipendenze. L’iniziativa ha preso in concreto le mosse da un questionario ad hoc che gli allievi stessi, coadiuvati dai docenti, hanno realizzato e sottoposto, in forma anonima alle classi seconde e terze, indagine che ha fatto emergere come il fumo rappresenti oggi per i giovani la prima e più diffusa forma di dipendenza.

Gli alunni della terza grafica A e B sono stati invitati a produrre un elaborato grafico per tradurre in immagine loro esperienze dirette, riflessioni e messaggi a tema. Divisi in 9 gruppi, hanno così dato fondo alla creatività. Ed ecco i nomi dei vincitori: Laura Semeraro, Elisabet Bartoletti, Tommaso Satta e Isabella Vercesi.