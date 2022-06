Borgonovo, gli alunni ridisegnano la mobilità: “Così è più sostenibile”

Gli alunni dell’istituto comprensivo di Borgonovo hanno aderito alla campagna regionale per la tutela della qualità dell’aria, meritandosi la palma di “bravissimi”. Sono stati invitati in auditorium a esporre al sindaco Monica Patelli e all’amministrazione comunale le loro idee.

I migliori, in fatto di idee per la mobilità sostenibile, sono stati i bambini di quinta elementare (A) che nell’arco di brevissimo tempo hanno organizzato un pedibus per il tragitto casa scuola. Al pedibus hanno contribuito anche i genitori che si sono resi disponibili a fare da sentinelle lungo il tragitto casa scuola. I ragazzini di prima media (C) hanno invece puntato i riflettori sulla plastica. All’amministrazione comunale, che li ha premiati i giovanissimi hanno regalato il loro scatolone riciclone che rammenta a tutti il peso della plastica e dei rifiuti.