Domani sera messa di guarigione spirituale in Santa Maria di Campagna

Lunedì 6 giugno alle 21.00 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione. L’iniziativa è promossa dalla Fraternità francescana guidata da padre Secondo Ballati in collaborazione con la Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese.

Il percorso dell’anno è stato dedicato ad approfondire i doni dello Spirito Santo. Il 6, nel giorno dopo la solennità di Pentecoste, la celebrazione – spiega padre Secondo Ballati – “sarà caratterizzata dal chiedere a Dio la gioia dello Spirito e in particolare la guarigione dalla tristezza, dal non sentirci adeguati nell’affrontare la nostra vita. Noi siamo spesso come i discepoli di Emmaus di cui parla il Vangelo; saremo sempre in fuga da Gerusalemme, cioè dall’esperienza della Croce, se l’amore gratuito di Dio non entra in noi. E questo accade solo quando ci sentiamo veramente poveri, e quindi aperti al dono di Dio.”