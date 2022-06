A Fiorenzuola è caccia all’area per costruire il nuovo palazzetto dello sport

Si cerca un’area per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Fiorenzuola e l’amministrazione Gandolfi sceglie la strada di un avviso pubblico per trovare quelle a disposizione. Un procedimento utilizzato anche per individuare il terreno su cui costruire le nuove scuole elementari. In entrambi i casi non si va solo ‘a caccia’ di aree ma anche di finanziamenti e contributi dal PNRR. I rispettivi bandi per scuole e strutture sportive sono destinati a costruzioni su terreni che siano di proprietà pubblica. Da qui la scelta di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse in tempi stretti: l’avviso infatti è stato reso pubblico lunedì e starà aperto una dozzina di giorni. Scadenza fissata per sabato 18 giugno alle ore 12. “Il terreno dovrà essere ricompreso nella zona tra la vecchia via Emilia e la tangenziale” – spiega il sindaco Romeo Gandolfi.

