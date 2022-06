Cadeo, frontale lungo la via Emilia: tre feriti incastrati estratti dai vigili del fuoco

È di tre feriti, di cui due in condizioni serie, il bilancio del violento incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Cadeo, lungo la via Emilia. Stando alle prime informazioni raccolte due auto si sono scontrate frontalmente intorno 18.30 per cause ancora da accertare. Nell’impatto una delle due vetture coinvolte si è ribaltata nel canale che costeggia la carreggiata. Tre persone sono rimaste incastrate, per liberarle si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola, giunti sul posto con un’autogru. Insieme a loro anche l’elisoccorso da Parma, un’autoinfermieristica proveniente da Cadeo, un mezzo della Pubblica assistenza Val d’Arda e un mezzo della Pubblica assistenza di Carpaneto, oltre a un’ambulanza della Croce Rossa di Cadeo. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e gli agenti della polizia provinciale per gestire la viabilità.



