Commerciante sanzionato, dopo 11 anni vince i ricorsi e viene rimborsato

Commerciante piacentino sanzionato per ottomila euro a causa di due distributori di bevande considerati irregolari, dopo 11 anni di iter giudiziario si è visto accogliere i ricorsi ed è stato condannato il Comune a risarcire l’ormai ex commerciante con duemila euro.

Protagonista del fatto, iniziato nel 2011, un edicolante di Piacenza. La polizia locale lo aveva sanzionato per cinquemila euro e per tremila euro dall’Ausl per i due distributori di bevande. L’edicolante ha fatto ricorso davanti al giudice di Pace che aveva accolto la sua istanza annullando la multa del Comune che però si è appellato. Il Comune, come stabilito dalla sentenza, aveva però effettuato l’appello fuori tempo massimo da qui la condanna a rifondere le spese.

“Per quanto riguarda l’Ausl aveva rinunciato al procedimento” ci ha spiegato l’avvocato Demis Terzoni, difensore del commerciante.