San Nicolò, investito da un’auto lungo la via Emilia: ciclista finisce all’ospedale

Sono serie le condizioni del ciclista rimasto coinvolto questa mattina, intorno alle 9.00, in un incidente stradale a San Nicolò. Stando alle prime informazioni raccolte un’auto e una bicicletta sono entrate in collisione lungo via Emilia Ovest: in seguito all’impatto, le cui cause sono ancora da chiarire, l’uomo in sella alla due ruote è stato sbalzato finendo a terra. Il ferito, che fortunatamente non corre pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Piacenza da un’ambulanza. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge.

