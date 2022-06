Incidente alla Besurica, auto prende il volo e finisce sopra un veicolo in sosta. Tre feriti

Sono tre i veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9.00 in via Frattola alla Besurica di Piacenza: stando alle prime informazioni raccolte due auto si sarebbero scontrate in prossimità dell’incrocio con via Cervini. Dopo lo schianto, uno dei due veicoli è “atterrato” su di un Suv parcheggiato a lato della strada. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, una di loro in modo serio: si tratta di due donne e un uomo. Sul posto, oltre alla polizia locale di Piacenza, sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca, i vigili del fuoco e l’autoinfermieristica del 118. I tre feriti sono stati condotti al Pronto soccorso. Gli operatori di Sicurezza e Ambiente hanno provveduto al ripristino della carreggiata.

