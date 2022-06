Riparte il campionato di serie B di baseball. Piacenza cerca la rivincita con Junior Parma

Inizia il girone di ritorno per il Piacenza baseball che domenica sfiderà Parma in trasferta allo stadio Massera di via Parigi. Dopo un fine settimana di riposo quindi riparte il campionato 2022 di Serie B. Ai biancorossi spetta il doppio confronto con lo Junior. All’andata i parmigiani sorpresero i ragazzi di mister Marenghi ottenendo un doppio successo frutto di concretezza e determinazione.

Il cammino delle due squadre è poi proseguito in maniera diversa, con lo Junior che si è un po’ smarrito nella fase centrale del girone, subendo qualche sconfitta in più del previsto, salvo poi recuperare un po’ di smalto nelle ultime uscite. Piacenza invece ha alternato prestazioni convincenti con vittorie ottenute a punteggi decisamente larghi, ad altre in cui ha subito rimonte clamorose non riuscendo poi a reagire, lasciando così per strada incontri che in base all’andamento dei singoli innings sarebbero potuti finire con risultati diversi.

Analizzando i numeri si evince che i biancorossi sono tra i migliori del proprio Girone in quasi tutte le statistiche offensive, segno di un attacco che funziona ma che spesso fatica a concretizzare con corridori in posizione punto. I numeri del reparto lanciatori sono anch’essi di alto profilo: le basi regalate agli avversari sono pochissime ed anche la media di punti guadagnati non è affatto elevata. Dove invece le statistiche sono deficitarie è la fase difensiva: numero di errori commessi elevato e conseguente media difesa bassa sono probabilmente i fattori che delineano il record in pari tra vittorie e sconfitte. Con un pizzico di serenità in più nell’eseguire le giocate difensive, i ragazzi di Marenghi potranno ottenere di più di quanto fatto finora.