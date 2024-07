Torna la “partita del Monte”: amanti del baseball in campo per ricordare Montesissa

Per gli amici, gli amanti del baseball e coloro che lo hanno conosciuto, è la “partita del Monte”. Una tradizione che si rinnova da ventitré anni per ricordare nella maniera più spontanea, ossia giocando qualche inning dello sport che più amava, Alberto Montesissa.

Alberto, atleta piacentino, è scomparso prematuramente in un incidente motociclistico il 14 luglio 2001. Una tragedia che colpì profondamente il mondo del batti e corri, tanto che ancora oggi, giocare nel suo ricordo riempie il cuore di tutti.

Ogni anno, a metà luglio, un breve giro di telefonate raduna sul diamante vecchie glorie, giovani di oggi e semplici simpatizzanti per una partita che, in un passato non tanto recente, quando a Piacenza le società erano due, riusciva a mettere tutti insieme per una rimpatriata. Almeno per un giorno, le inevitabili rivalità venivano messe da parte. Questo perché Alberto era trasversale, avendo iniziato il suo percorso nelle giovanili del Piacenza per poi approdare da senior nella Red Devil, l’altra società di allora.

Anche lunedì sera, al diamante di via Foresti che dal 2013 è intitolato a lui, non sono mancate casacche “vintage” di squadre che una volta all’anno ritornano a vivere. È un pezzo della troppo breve vita del “Monte” che torna a rivivere, anche se per i cinquantenni di oggi, ogni anno diventa sempre più faticoso coprire la distanza tra una base e l’altra.