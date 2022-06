A Castel San Giovanni inaugurata l’Isola del Tesoro. “Un sogno che si realizza”

In via Garibaldi è stata inaugurata l’Isola del tesoro. Un nuovo appartamento dove i ragazzi diversamente abili possono trascorrere i fine settimana insieme ai loro educatori, lontani dalle famiglie.

Un luogo in cui sperimentare la vita indipendente. L’inaugurazione dell’appartamento “per la vita indipendente” è “un sogno che si realizza” anche e soprattutto dopo le traversie che il progetto ha dovuto attraversare. “Avremmo dovuto aprire a febbraio del 2020, ma il giorno dopo lo scoppio della pandemia ci guardammo in faccia e decidemmo di sospendere per qualche settimana” ha ricordato la responsabile dell’ufficio di piano Silvia Castagna.

Quelle settimane sono diventate due anni, ma alla fine il progetto ha visto la luce. Il logo è frutto della creatività di Selene Zucca, quattordicenne vincitrice di un concorso di idee lanciato per dare un simbolo identificativo al nuovo appartamento.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’

LE FOTO DI MASSIMO BERSANI: