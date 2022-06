Infortunio sul lavoro in un magazzino del polo logistico di Castel San Giovanni nella mattinata del 14 giugno. Un operaio è stato colpito da un oggetto caduto dall’alto ed è rimasto ferito in modo serio. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Parma.

