“Una persona è caduta nel Po”: arrivano i soccorritori ma era un falso allarme

Soccorsi in azione nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno a Piacenza. Una donna ha segnalato di aver visto una persona in bicicletta che sarebbe poi caduta nel Po. Subito è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco, già impegnato nell’esercitazione internazionale in corso nel Piacentino organizzata dall’Aeronautica Militare.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno visionato le telecamere e dai filmati non risultavano persone finite nel fiume.

