Il vescovo Cevolotto Ã¨ arrivato in Etiopia. “Un laboratorio di pace e convivenza”

Primo viaggio all’estero per il vescovo della diocesi di Piacenza Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto, che è partito domenica 12 giugno per l’Etiopia, con destinazione Addis Abeba, per visitare le missioni delle suore della Provvidenza per l’Infanzia Abbandonata, ovvero le suore di monsignor Torta.

Tra le altre attività anche l’inaugurazione dell’”Asilo di Piacenza”, la struttura per i bambini che un tempo ospitava 300 alunni, poi crollata e ora ricostruita con una struttura multifunzionale: dall’asilo agli uffici dell’amministrazione e delle suore, dalle aule di formazione agli appartamenti per le famiglie povere.

FOTO, IMMAGINI E INTERVISTA DI MARIA VITTORIA GAZZOLA