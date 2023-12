“Andiamo fino a Betlemme”. Il messaggio del vescovo ai piacentini per il Natale 2023

“Sarà un buon Natale se saremo disposti ad andare “fino a Betlemme”. Ritrovando cioè la ragione del nostro Natale”. Sono le parole del vescovo della diocesi di Piacenza Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, nel tradizionale messaggio augurale ai piacentini in occasione delle festività. Cosa significa “andare a Betlemme? Non è strano che Dio voglia farsi uomo-fragile? – prosegue Cevolotto -. Soprattutto se pensiamo alla nostra volontà di onnipotenza, di farci come Dio della nostra vita?”

“Il Natale introduce il cielo in ciò che noi istintivamente rifuggiamo: apre cioè la debolezza, che ci appartiene, all’incontro con Colui che è origine – sono ancora le parole del suo messaggio augurale -. A Betlemme risuona l’annuncio che solo accogliendo la nostra comune fragilità possiamo incontrare Dio nel suo Amore e che grazie a questo Amore la debolezza non sarà più motivo di paura e di difesa, di ostilità, ma di fraternità. Di incontro.

“Andiamo fino a Betlemme” – conclude mons. Cevolotto -: questo Bambino ci prende per mano per imparare ad amare la bellezza della nostra fragilità, nelle cui pieghe si nasconde e si manifesta.