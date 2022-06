Frontale tra auto e camion lungo la provinciale 10 a Castel San Giovanni: un ferito

Un violento incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Castel San Giovanni, lungo la strada Provinciale 10. Per cause ancora da accertare un’auto si è scontrata frontalmente con un camion che proveniva dalla direzione opposta: ad avere la peggio il conducente dell’auto, che in seguito all’impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo. Per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Castel San Giovanni. L’uomo, di nazionalità straniera, è stato condotto all’ospedale. A soccorrerlo un’automedica e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Castello. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso: pesanti i disagi alla circolazione.

