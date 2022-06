Offerta postlaurea della Cattolica: 226 master dalla sostenibilità all’innovazione

Sostenibilità, innovazione, ambiente. Sono le parole chiave che guidano le novità dell’offerta formativa post-graduate dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che per l’anno accademico 2022-2023 potrà contare su 226 master, di cui 114 di primo livello e 112 di secondo livello, attivati nei cinque campus dell’Ateneo: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma.

“Si sono sviluppati programmi formativi finalizzati a formare profili professionali sempre più adeguati alla richiesta di skill declinate all’innovazione e alla sostenibilità ambientale. Da parte loro, i corsi executive hanno delineato percorsi blended con modalità didattiche miste, sempre più compatibili con i ritmi e le esigenze di corsisti che vogliano conciliare formazione e attività lavorativa” riferisce all’interno di una nota stampa l’università.

Domani è prevista la tavola rotonda, alle ore 17.30 (in presenza Aula Pio XI e live streaming sul sito dell’Ateneo), dal titolo “Formarsi dopo la laurea: nuove competenze e strumenti per un mondo del lavoro in trasformazione”. Mercoledì 22 giugno, invece, si parlerà, alle ore 17.00, di “Nuove professionalità nel mondo dello sport” con diversi campioni e professionisti inseriti nel mondo sportivo. La scuola sarà al centro dell’incontro di giovedì 23 giugno, previsto alle ore 17.00 e intitolato “Professione insegnante: essere insegnanti efficaci nella scuola di oggi”. Tutti i giorni dal 21 al 23, dalle ore 10.30 alle 18.00, si potrà inoltre assistere sia in presenza sia online alle presentazioni dei Master e dei corsi Postlaurea.