“Rubò gli occhiali a un 15enne”, condannato e rimesso in libertà

Accusato di aver rapinato un paio di occhiali a un 15enne un ivoriano di 25 anni si è visto derubricare il reato di rapina a furto con strappo, e il giudice dopo averlo condannato ad un anno e otto mesi lo ha rimesso in libertà. Il fatto era avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria a metà dello scorso aprile. Il venticinquenne era stato subito arrestato dalla polizia e da allora si trovava in una cella delle Novate. L’avvocato difensore nel corso della sua arringa aveva chiesto la riqualificazione del reato di rapina ritenendolo eccessivo per come si erano svolti i fatti. Richiesta accolta.

