Vigolzone, incidente tra scooter e auto in via Roma: ferito un uomo di 73 anni

E’ ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina a Vigolzone. Lungo via Roma, la strada che taglia in due il paese, un’auto e uno scooter si sono scontrati. Stando alle prime informazioni raccolte alla base dell’incidente potrebbe esserci una mancata precedenza. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, che in seguito all’impatto è finito a terra rimediando ferite non gravi. Illeso l’autista dell’altro veicolo. Sul posto la Pubblica Assistenza Val Nure e un’auto infermieristica da Roveleto. Ai carabinieri il compito di effettuare i rilievi di legge.

