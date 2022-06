Fulmine si scaglia sulla chiesa di Brugnello. Ingenti danni. Ecco le foto

Un violento fulmine si è abbattuto sulla chiesa di Brugnello situata nel caratteristico borgo in sasso arroccato su uno sperone di roccia dal quale si possono ammirare le meraviglie della Val Trebbia. Durante il temporale che ha colpito il comune di Corte Brugnatella nel tardo pomeriggio di ieri, un fulmine si è scagliato contro la struttura religiosa provocando ingenti danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Bobbio per gli accertamenti del caso. In attesa delle verifiche e delle valutazioni che nei prossimi i giorni verranno portate avanti da dei tecnici specializzati, la chiesa è stata transennata e chiusa – per ragioni di sicurezza – al pubblico.

Il fulmine, oltre a compromettere l’intero impianto elettrico, ha causato danni al sagrato della chiesa – provocando il sollevamento del selciato esterno – e al pavimento interno. Una scarica elettrica imponente che ha allarmato i pochi residenti del luogo. Un borgo meraviglioso che per almeno questo fine settimana dovrà fare a meno della presenza di turisti, soliti andare a fotografare il panorama dalla terrazza realizzata dietro la chiesa.