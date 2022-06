Asili nido: riesame delle domande rigettate, prima della graduatoria finale

Le domande di iscrizione agli asili nido attualmente rigettate dal sistema come incongruenti saranno attentamente esaminate e rivalutate, prima della compilazione della graduatoria finale unica, ciò al fine di sanare eventuali errori formali e materiali riscontrabili nella compilazione delle domande, nel rispetto delle disposizioni del bando.

Entro e non oltre giovedì 30 giugno alle ore 12,00 le famiglie interessate potranno inviare via e.mail (indirizzo: [email protected]) o via pec ([email protected]) eventuali osservazioni o chiarimenti.

Solo una volta esaminate tutte le domande, si potrà procedere alla compilazione della graduatoria finale e definitiva per l’accesso agli asili nido.