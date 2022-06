“Oltre l’autismo”: furto in sede, rubate le donazioni. Ballerini: “Un colpo al cuore”

Amara sorpresa questa mattina per l’associazione “Oltre l’Autismo” di Piacenza. Gli educatori sono arrivati in sede per accogliere i ragazzi e hanno scoperto che nella notte qualcuno aveva a forzato la finestra e si era introdotto all’interno. Il malvivente o i malviventi hanno messo a soqquadro le stanze e ha portato via contributi, donazioni e carte prepagate necessarie per le attività dell’associazione.

“E’ stato un colpo al cuore – ha spiegato la presidente Maria Grazia Ballerini -. Hanno portato via tutto quello che avevamo raccolto, i soldi che servivano per le attività dei ragazzi, come la piscina e altro. C’erano anche i soldi che ci aveva donato una famiglia dopo la Comunione”. E’ un grande rammarico, l’unico auspicio è che chi li ha rubati ne abbia davvero bisogno”.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri che, dopo il sopralluogo, hanno avviato le indagini.