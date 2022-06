Vigili del fuoco, concluso il corso speleo alpino fluviale per soccorso persone

Diciotto vigili del fuoco provenienti dai comandi di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena sono stati impegnati nel corso di “Saf (Speleo Alpino Fluviale) basico”.

Dovendo tutti i vigili del fuoco avere come competenza di base la capacità di effettuare manovre di soccorso con l’utilizzo di corde e moschettoni, i pompieri coinvolti hanno appreso le corrette tecniche di derivazione speleo per movimentarsi in completa autonomia su una corda, soccorrere una persona bloccata, realizzare un sistema necessario per calare e recuperare uomini e attrezzature in zone difficilmente raggiungibili.