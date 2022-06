Vigili del fuoco in azione sull’A1. Furgone in fiamme e traffico rallentato

In fiamme un camion sull’autostrada A1, all’altezza di Baselica Duce, nel Comune di Fiorenzuola. Secondo le prime ricostruzioni il conducente del mezzo si sarebbe accorto che del fumo fuoriusciva dal cofano, accostando alla prima piazzola disponibile.

Sul posto sono arrivati i vigli del fuoco di Fidenza che hanno spento le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati feriti; l’autostrada non è stata chiusa, ma per favorire le operazioni di soccorso ci sono stati dei rallentamenti al traffico.