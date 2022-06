Castelli del ducato, il piacentino Zanardi Landi confermato alla guida

Sarà ancora il conte Orazio Zanardi Landi – proprietario del castello di Rivalta di Gazzola – a guidare l’associazione dei Castelli del Ducato per i prossimi tre anni: il rinnovo è stato votato lunedì scorso alla Rocca Sanvitale di Fontanellato.

Assieme a Zanardi Landi, per la parte piacentina, sono stati eletti nel consiglio direttivo Maria Rita Trecci Gibelli (Castello di Gropparello) e Francesca Spaggiari (Castello di San Pietro in Cerro). La rete turistica culturale, fondata nel 1999, promuove rocche, fortezze, manieri, dimore storiche, musei, giardini e labirinti.

“Confermandosi importante realtà turistica in Italia a specifico tema rocche, fortezze, manieri è strutturata secondo logiche di turismo culturale: la rete d’arte Castelli del Ducato è diventata interregionale con realtà di grande richiamo non solo in Emilia-Romagna, ma anche in Lunigiana, la parte della Toscana più vicina al parmense, ed in Lombardia con un gioiello da visitare nel territorio cremonese – spiega il presidente Orazio Zanardi Landi – il 2022 ha portato anche diverse altre realtà che hanno scelto Castelli del Ducato per una promozione mirata: Borgo e la Rocchetta di Castellarano (RE), il Castello di Riva di Ponte dell’Olio (PC), il Comune di Ponte dell’Olio (PC), il Comune di Casalmaggiore con il Museo del Bijou (CR), le 10 Dimore Storiche Cremonesi tra Crema e Cremona”.