Ecco com’era il castello di Faraneto a Coli. La ricerca nell’ultimo libro di Eremo

Giorgio Eremo, studioso del complesso sistema castrenese piacentino, questa volta si è spinto fino a Faraneto di Coli, arrivando a una pubblicazione di oltre 300 pagine edita da Lir.

La ricerca sarà presentata il 20 dicembre alle 18 a Palazzo Galli in via Mazzini.

“Dei castelli di Peli e Magrini resta ben poco, se non la memoria di qualche rovina”, spiega lo studioso. “A Faraneto invece rimane un piccolo borgo in cui si distinguono le strutture architettoniche di quella che nella prima metà del Seicento divenne una monumentale residenza nobiliare”.

Grazie al volume chiunque può finalmente entrare nel castello perduto, dimenticato, finito in decadenza, prima del rilancio in corso ad opera dell’artista-imprenditore agricolo arrivato dalla Lombardia, Marco Ferreri, con le vacche highland.

Tra le chicche nel testo, la ricostruzione tridimensionale dell’antico complesso architettonico a cura dell’architetto Massimo Rovani.

L’articolo integrale su Libertà in edicola e su App a cura di Elisa Malacalza