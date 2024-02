Il Conte Zanardi Landi a “Lo specchio di Piacenza”, amore per Rivalta e i reali inglesi

Fra aneddoti personali e racconti incentrati sul suo lavoro per promuovere il territorio piacentino, Orazio Zanardi Landi si è raccontato questa sera nella terza puntata de “Lo specchio di Piacenza”, il format settimanale di Telelibertà condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi.

Nell’intervista a tu per tu, quello che per tutti i piacentini è “il conte” non si è sottratto ad alcuna domanda. A partire dall’amore per il castello di Rivalta e dall’Associazione dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza, fondata in prima persona ormai 25 anni fa per favorire il turismo: “I castelli sono presenti in tante zone d’Italia. Quello che per noi è davvero vincente è il coordinamento e l’offerta turistica che promuove territorio, castelli e tutto ciò che vi è intorno”.

Le fotografie mostrate sullo schermo hanno permesso a Zanardi Landi di rivedersi nel passato, ma anche di ragionare sul presente. Simpatico il ricordo legato alla famiglia reale inglese: “La regina Elisabetta non è mai venuta a Rivalta, ma io sono stato ospite una settimana a Windsor e l’ho incontrata più volte. In un’occasione mi fece anche un buonissima limonata insieme a sua sorella Margaret”.

Spazio, infine, ai rapporti con la famiglia: dal legame con il padre fino ad arrivare ai due matrimoni e l’affetto per le tre figlie.

La versione integrale delle puntate de “Lo specchio di Piacenza” è disponibile on demand sul sito teleliberta.tv.