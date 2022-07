Fiera di Sant’Antonino, tutto pronto. Arrivati gli ambulanti: “E’ la migliore”

“La fiera di Sant’Antonino? È sempre stata una delle migliori”. Parola di Ughetto Pili, che viene dalla provincia di Torino coi suoi affettaverdure ed è un ambulante habitué della fiera, dal 1976. “Allora era diverso, non c’era bisogno di permessi particolari – spiega – e comunque è sempre stata organizzata molto bene. Per me questa fiera è una delle migliori”.

Pili è uno degli ambulanti che, nel tardo pomeriggio di oggi 3 luglio, ha allestito la bancarella sul Pubblico Passeggio in attesa della fiera vera e propria che scatta domani, dalle sette del mattino fino a mezzanotte. L’inaugurazione, alla presenza delle autorità, è in programma alle 10 alla statua girevole del santo patrono, ma per i piacentini vale di più il giro sulla fiera al mattino presto.

“Noi veniamo da più di vent’anni – spiegano Marco Chiavegato e Nicoletta Giovannoni mentre preparano il banco con forme e accessori in silicone da forno prodotti in provincia di Venezia – facciamo solo fiere e non mercati è quella di sant’Antonino è una delle più attese perché si lavora bene. Fra l’altro è una di quelle più attese in programma in luglio”.

Michele Di Matteo è intento a fissare un ventilatore al suo banco di bigiotteria mentre spiega che per lui questa è la sedicesima fiera di Sant’Antonino: “Veniamo da Como – chiarisce – e abbiamo sempre partecipato volentieri, ma dopo due anni come quelli passati ancora di più”.