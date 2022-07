No al vetro a Sant’Antonino e ai venerdì piacentini. Multa di 500 euro per i trasgressori

Vietato consumare, somministrare e vendere bevande e alimenti in contenitori di vetro. Il sindaco Katia Tarasconi ha firmato le ordinanze che dispongono, dalle ore 7.00 alle 24.00 di lunedì 4 luglio in occasione della fiera di S. Antonino, nonché nelle tre serate dei Venerdì Piacentini (stasera e i prossimi 8 e 15 luglio, dalle 19.00 all’una del mattino seguente), il divieto di somministrazione, consumo, vendita e detenzione in luoghi pubblici di bevande e alimenti in contenitori di vetro.

“Il provvedimento – come riporta il comunicato del Comune di Piacenza – riguarda sia i commercianti – titolari di posteggio e spuntisti – partecipanti alla fiera patronale, nonché gli esercizi commerciali in sede fissa o ambulante e le attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari in centro storico. E’ consentita ai commercianti del settore alimentare e ai pubblici esercizi situati nell’area in questione la vendita di prodotti conservati in vetro, non adibiti a consumo sul posto; in quest’ultimo caso, i contenitori dovranno essere in carta o plastica”.

La zona di pertinenza delle due ordinanze comprende il centro urbano delimitato da Pubblico Passeggio, viale Palmerio, viale Beverora, viale Malta, via Delle Valli, via Tramello, via Maculani, piazzale Milano, viale S. Ambrogio, piazzale Marconi, via La Primogenita e piazzale Roma, vie di confine incluse. Per il 4 luglio ci si riferisce espressamente anche al tragitto della fiera: viale Palmerio, piazzale Genova, viale Beverora, via Alberici, via Giordani, corso Vittorio Emanuele, viale Pubblico Passeggio e piazzale Libertà.

La violazione delle ordinanze comporta una sanzione amministrativa di 500 euro, con facoltà di estinguerne il pagamento in misura ridotta, entro i 5 giorni, per l’importo di 333,33 euro.