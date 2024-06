Tornano i Venerdì piacentini, si parte il 21 giugno: “Cinque serate per valorizzare la città”

Tornano i Venerdì piacentini. Il festival, che si tiene ogni estate nel centro storico della città e attira anche visitatori provenienti da altre province, è previsto nelle date di venerdì 21 e 28 giugno, poi 5, 12 e 19 luglio. Così Piacenza si trasformerà in “un vivace teatro a cielo aperto, dove arte, musica e gastronomia si intrecciano” come sottolineano i promotori.

Il format, ideato dall’agenzia di comunicazione Blacklemon, si svolge in collaborazione con le associazioni locali (come Vita in Centro, Confesercenti e Unione Commercianti) e il Comune di Piacenza, coinvolgendo scuole, artisti emergenti e commercianti che contribuiscono attivamente al programma. “Si tratta di una rassegna particolarmente attesa dalla rete commerciale locale – rileva l’assessore Simone Fornasari – saranno cinque venerdì di festa per mettere al centro le nostre bellezze”.