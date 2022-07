Individuata in un parcheggio di via Colombo la donna scomparsa sabato

Si chiude con un lieto fine la vicenda della donna scomparsa e che per 24 ore ha tenuto i familiari, ma non solo, con il fiato sospeso. È stata infatti ritrovata nel corso della notte in via Colombo, l’anziana scomparsa nella mattinata di sabato dalla residenza di via Maddalena. La donna è stata ritrovata riversa a terra da un gruppo di passanti all’interno del parcheggio situato a ridosso del Consorzio agrario: le sue condizioni sono parse buone ed è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso cittadini da una ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo.

