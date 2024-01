Roncola e coltello, arrestato marocchino. E’ accusato di rapina a Milano

Un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 gennaio dalla polizia. L’uomo era stato notato mentre si trovava a piedi in via Colombo e durante il controllo era apparso agitato, inoltre, non aveva con sé alcun documento. Condotto in Questura e perquisito è stato trovato in possesso di una roncola, un coltello e della sostanza stupefacente; il tutto è stato sequestrato. Inoltre, dato che era sprovvisto di documenti, è stato fotosegnalato. Dai successivi accertamenti è emerso che nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano per una rapina commessa nel capoluogo lombardo ad inizio 2023. Terminati gli atti il marocchino è stato condotto presso la casa circondariale di Piacenza.

Durante un’altra attività di controllo svolta dalle Volanti nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio, gli agenti hanno rintracciato in un bar in zona Piazzale Roma/via Colombo un cittadino straniero, regolare sul territorio nazionale, già destinatario della misura di prevenzione del divieto di accesso agli esercizi di pubblico spettacolo e di somministrazione di alimenti e bevande; il cosiddetto Daspo Willy. Condotto poi in Questura, è stato denunciato.