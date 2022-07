Prodotti medicinali e farmaci all’Ucraina da parte dei Rotary del Gruppo Piacentino

Dopo l’ingente somma di oltre 110mila euro raccolta da Croce Rossa Comitato di Piacenza nelle farmacie di Federfarma aderenti al service “We cure Ucraina” in collaborazione con i Rotary, venerdì 1 luglio è stato spedito un carico di prodotti farmaceutici soprattutto per prime medicazioni e apparecchiature medicali, quali elettrocardiogramma ed ecografi con strumentazione completa e accessori, che una volta in Ucraina verranno smistati nelle strutture ospedaliere e ospedali da campo. “Purtroppo la guerra continua, e con essa – dice Maria Grazia Sabato, responsabile del service per i Rotary del Gruppo Piacentino – la necessità di curare e alleviare , prontamente e adeguatamente, le sofferenze di chi viene colpito. Abbiamo in previsione altre ulteriori spedizioni, che riusciamo a concretizzare grazie alle importanti somme in denaro che ci sono pervenute in donazione da cittadini, aziende e associazioni, a sostegno di questo service specifico sui medicinali, e che, ci tengo a precisarlo, vengono totalmente investite nei prodotti richiesti direttamente da esponenti istituzionali Ucraini con cui siamo in contatto.”

Decisivo il contributo di Svitlana Dzyuba Ludovico verso i suoi connazionali sotto l’incubo della guerra, che segue l’organizzazione di trasporti, mezzi e persone, di svariati carichi umanitari, oltre che nello specifico di questo dei farmaci.