San Protaso, c’è la richiesta di apertura della materna: la parola al provveditorato

Si apre uno spiraglio in vista della possibile apertura a settembre della scuola dell’infanzia di San Protaso, frazione di Fiorenzuola d’Arda. “Il dirigente dell’istituto comprensivo di Fiorenzuola d’Arda”, come reso noto dall’assessore all’istruzione Elena Grilli, “ha infatti inoltrato al provveditorato la richiesta di regolare apertura del plesso, a cui hanno attualmente presentato l’iscrizione per il prossimo anno scolastico undici bambini. La formazione di una lista d’attesa di alunni che non hanno ancora trovato posto nelle scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo ha offerto al dirigente la condizione per poter inoltrare la richiesta di apertura del plesso”.

Spetta ora al provveditorato disporre gli organici definitivi in vista del prossimo anno scolastico, e quindi accettare la richiesta di apertura della scuola di San Protaso.