Schiacciato dal trattore, muore agricoltore a Castello di Cerignale 

Dramma nella mattinata di martedì 5 luglio a Castello di Cerignale in Alta Val Trebbia. Un uomo di 60 anni è stato trovato senza vita sotto al trattore che si era ribaltato in un campo. Dopo la segnalazione, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri ma purtroppo per l’agricoltore non c’è stato nulla da fare. L’incidente potrebbe essere avvenuto diverse ore prima del ritrovamento.

