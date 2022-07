A1: auto si schianta contro la polizia stradale, agenti fuggono. Salvi per miracolo

Caos in A1 nella mattinata di oggi, mercoledì 6 luglio. Un’auto della polizia stradale è stata centrata in pieno da un automobilista che non si è fermato. Gli agenti stavano gestendo la viabilità dopo l’incidente che ha coinvolto un tir all’altezza del chilometro 90 in direzione Nord, all’altezza di Fiorenzuola. Lo scontro tra l’auto e la vettura della polizia posizionata al centro della corsia per deviare il traffico sarebbe avvenuto all’altezza dello svincolo tra l’A1 e l’A15. Per regolare il traffico e deviare il flusso di auto, le forze dell’ordine hanno posizionato una vettura in mezzo alla strada, travolta successivamente da una Volvo station wagon: il conducente, probabilmente distratto, non si è accorto dell’auto della polizia e lo schianto è stato piuttosto violento. I due agenti che stavano regolando la circolazione sono fuggiti appena in tempo, prima di essere travolti.

Dopo il secondo incidente il traffico è stato riversato sulla via Emilia, con ulteriori disagi e strade intasate per gli automobilisti della zona. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, una del comando di Parma e due del comando di Piacenza.