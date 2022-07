Maccarini dall’Isola dei famosi alla Via degli Abati. “Così ritrovo me stesso”

Era in Honduras all’Isola dei Famosi a maggio, davanti a milioni di telespettatori, e ora invece sfida la Via degli Abati da solo, da Bobbio a Pontremoli. L’ex conduttore di Mtv e “prof” nell’accademia televisiva di Amici Marco Maccarini ha preso il treno a Milano, poi arrivato in stazione a Piacenza è salito sulla prima corriera in direzione Bobbio. E si è messo in viaggio a piedi, riparandosi in un castelletto diroccato al confine tra Coli e Farini quando pioggia e vento sono tornati a scatenarsi nel Piacentino.

“Ero già stato a Bobbio, pronto a fare la via degli Abati, ma mentre ero in quel borgo, che conosco e amo, mi hanno chiamato per andare all’Isola dei Famosi. Ora sono tornato, ci riprovo. Quello che cerco? Consapevolezza. Un mattoncino in più. Non bisogna fare gli eroi sui cammini, appena ho visto una nuvola nera mi sono cercato riparo. Però non bisogna neppure avere paura della paura ancestrale del bosco. Io dormo su un’amaca. Il mio zaino? Vuoto. Ma il viaggio è pieno di tutto”.

Prima di ripartire verso la Lunigiana, tappa a base di cannelloni a Mareto e sosta a Groppallo. Da raccontare, c’è già tanto.

Tutta l’intervista di Elisa Malacalza su Libertà di oggi