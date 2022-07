Tragedia tra Biana e Recesio: 19enne muore dopo un frontale con un pullman

Stava effettuando una consegna di un carico di prodotti alimentari Simone Pagani, il diciannovenne di Caorso che ieri pomeriggio ha perso la vita in seguito a un’incidente stradale lungo la statale 654 di Val Nure, tra Ponte dell’Olio e Bettola.

Il tragico schianto, che ha coinvolto il furgone con alla guida il giovane e un pullman di Seta, è avvenuto intorno alle 18.30 tra le frazioni di Biana e Recesio. Secondo una prima ricostruzione, il pullman stava percorrendo la statale in direzione di Piacenza, in un tratto caratterizzato dalla presenza di un paio di curve. Dalla direzione opposta stava sopraggiungendo il furgone che si è schiantato frontalmente contro la parte anteriore del pullman. L’impatto fra i due mezzi è stato violentissimo: il giovane autista del furgone è rimasto incastrato riportando ferite gravissime. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunti tre mezzi dei vigili del fuoco, che hanno estratto il diciannovenne dall’abitacolo. Sulla provinciale sono accorse l’autoambulanza della pubblica, l’automedica di Farini e l’elisoccorso proveniente da Parma. Il velivolo è atterrato sul greto del Nure, mentre il personale medico si è prodigato per mantenere in vita il giovane autista, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano.

La strada è stata subito chiusa al traffico e riaperta solo in serata. Sul posto sono accorse pattuglie della polizia stradale e della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero. Gli agenti della Polstrada si sono occupati dei rilievi dell’incidente, mentre quelli della polizia locale hanno chiuso al traffico l’arteria. Nell’incidente è stato marginalmente coinvolto anche un secondo furgone. Illeso il conducente di quest’ultimo mezzo come pure l’autista del bus.