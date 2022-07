Violento incidente stradale sulla Statale 45 a La Verza: due feriti, uno è grave

E’ di due feriti il bilancio del violento incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Statale 45 a La Verza. Stando a quanto raccolto due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente nei pressi della rotatoria che conduce a Pittolo. I feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco, intervenuti insieme a un’ambulanza della Croce Rossa, un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto infermieristica del 118 e l’automedica del Pronto Soccorso. Sul posto per i rilievi anche gli agenti della polizia locale di Piacenza. Uno dei due feriti, un uomo di 32 anni, versa in condizioni molto gravi. I tecnici di Sicurezza & Ambiente si sono occupati del ripristino della carreggiata.

