Angelo Scirè è il nuovo maresciallo della stazione di Gropparello, succede a Cascio

Il maresciallo Angelo Scirè è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Gropparello. Scirè – originario del Veneto – succede a Salvatore Cascio, andato in pensione dopo anni di militanza a servizio dell’arma. “E’ una grande soddisfazione personale che giunge al termine di un percorso lungo fatto di sacrifici ed esperienze” le parole del maresciallo che porta avanti con orgoglio una lunga tradizione famigliare. “Mi sono arruolato nell’arma all’età di 17 per proseguire la tradizione di famiglia: mio padre ha prestato servizio per oltre trent’anni nella benemerita, mio fratello Giuseppe, invece, da poco in pensione era sottoufficiale dell’Arma”.

Una tradizione che prosegue anche grazie ai figli del maresciallo Scirè: i due ragazzi di 27 e di 23 anni, infatti, fanno parte delle forze dell’ordine rispettivamente con la divisa da carabiniere e da poliziotto. Scirè nella sua carriera è andatao e tornato dalla provincia di Piacenza. Il maresciallo ha infatti prestato servizio, come prima destinazione, alla stazione di Villanova sull’Arda, in seguito si è trasferito per un anno a quella di Reggio Emilia, per tornare poi nella provincia di Piacenza, dove ha svolto svariati incarichi, sia operativi che nei servizi interni.

Nel 2002 ha frequentato il corso da vice brigadiere, conclusa l’esperienza è stato destinato alla stazione di Borgonovo Val Tidone, poi Pontenure e quindi presso il Polo Mantenimento Pesante Nord di Piacenza: qui ha ricoperto l’incarico di vicecomandante e, nel corso del suo mandato, è stato insignito di un encomio per la sua preparazione in materia di Polizia Giudiziaria. Infine, è tornato presso la Stazione di Pontenure, in qualità di vicecomandante sino alla recente nomina per la stazione di Gropparello, in Val Vezzeno.

Ad ora, oltre Scirè sono due i carabinieri in servizio presso la stazione situata in piazza Roma. “Siamo attualmente in una fase transitoria” ha spiegato il maresciallo Scirè, annunciando che entro un mese, al comando di Gropparello, arriverà un nuovo carabiniere e un brigadiere