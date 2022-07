Carattere forte, innamorata del suo paese: Letizia Mozzi è Podenzanese benemerita

Una donna al di fuori di schemi convenzionali, con carattere forte e deciso, innamorata e appassionata della comunità di Podenzano. E’ con questa motivazione che la commissione comunale per l’attribuzione della civica benemerenza “Comune di Podenzano” ha ritenuto di scegliere come podenzanese benemerita 2022 una volontaria instancabile, Letizia Mozzi, classe 1942, attiva nella Proloco di Podenzano, nel gruppo marciatori “Gelindo Bordin”, nel gruppo di signore “O dolci mani” che durante l’anno si trovano a preparare la pasta fresca da donare alla casa di riposo parrocchiale. Commerciante per 46 anni, è sposata con Angelo, e ha una figlia, Paola. Per il secondo anno consecutivo è una donna ad essere premiata con questo riconoscimento.

Ieri nel tardo pomeriggio l’inattesa comunicazione direttamente da parte di tutta la commissione comunale che l’ha raggiunta alla sua abitazione.

Letizia Mozzi sarà premiata nella serata di domenica 24 luglio nell’ultima serata del Tomato Fest in piazza Nuova.

