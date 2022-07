Danni del ciclone: crollata la meridiana a Pomaro, tetti scoperchiati a Rocca d’Olgisio

Continua la conta dei danni in Valtidone e Valluretta dopo la tromba d’aria che lunedì ha investito la provincia. Rocca d’Olgisio, considerata la perla turistica della Valtidone, ha dovuto sospendere tutte le visite previste questo fine settimana.

“Non abbiamo ancora fatto la stima dei danni ma qui si parla di decine di migliaia di euro. In queste condizioni non siamo in grado di aprire”.

Il titolare della rocca, Francesco Bengalli proprietario insieme al fratello Arnaldo, tradisce ancora una forte emozione nel rievocare quello che ha visto lunedì, quando ha fatto rientro nel maniero subito dopo la tromba d’aria.

“Un disastro – dice -. Piante abbattute, tetti scoperchiati, vetri andati in frantumi. Mai visto nulla del genere”.

A Pomaro di Piozzano l’antica meridiana è crollata. Era uno dei pochi resti di ciò che ancora restava dell’antica pieve, oggi ridotta da un rudere. “Ecco cosa rimane ad oggi di questo storico manufatto che era un simbolo per Piozzano. Anni di abbandono e incuria, dopo il vento di lunedì ne hanno decretato la fine” dice l’assessore Robertino Barocelli.